Italiano morto Portogallo | Simone era con la fidanzata | “Mi sento strano”

Il giovane Simone Pederzoli è l’italiano morto in Portogallo durante una vacanza di Capodanno con la sua fidanzata. Aveva solamente 20 anni.

Un giovane turista italiano morto in Portogallo. Si chiamava Simone Pederzoli ed era originario di Verderio, piccola località situata in provincia di Lecco. Il ragazzo aveva appena 20 anni e ha perso la vita a seguito di un improvviso malore mentre si trovava a Lisbona in compagnia della fidanzata.

LEGGI ANCHE –> Italiano muore alle Barbados in vacanza | la famiglia accusa i medici locali

I due si erano concessi una vacanza in occasione del Capodanno. Tutto sarebbe sorto nel bel mezzo di una passeggiata tra Simone e la sua compagna. Lui le avrebbe detto di sentirsi strano, rallentando il passo. Dopo pochi secondi si è accasciato al suolo e subito qualcuno ha provveduto a fare arrivare una ambulanza. I soccorsi medici hanno trasportato il nostro concittadino italiano morto in Portogallo presso il più vicino ospedale.

LEGGI ANCHE –> Chi erano Elisa e Sonia | le donne uccise a Senigallia da un pirata della strada

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Italiano morto in Portogallo, a 20 anni stroncato da un problema al cuore

Purtroppo però i medici non sono riusciti a salvargli la vita, e Simone è morto così, ad appena 20 anni. Il decesso risale allo scorso 1° gennaio ma solo adesso la notizia è diventata di dominio pubblico. La famiglia di Simone si trova già in Portogallo per espletare le formalità burocratiche di rito, tra le quali quelle necessarie per far rimpatriare la salma e poter così celebrare i funerali. Da quanto si apprende sarebbe risultato fatale un problema di natura cardiaca. Da qui poi sono sopraggiunti ulteriori complicazioni di natura respiratoria che hanno compromesso ancora di più il quadro clinico del povero Simone.

LEGGI ANCHE –> Eva Valerio | chi era la turista italiana morta in Marocco