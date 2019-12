Padre violenta figlio | il piccolo aveva solo 10 anni | finisce in tragedia

Un padre violenta figlio e probabilmente anche altri bambini per anni. Riguardo al piccolo, l’ennesimo episodio di abusi mostruosi culmina in un dramma.

Un padre violenta il figlio e lo sottopone ad una serie di terribili abusi. Fino al punto di ucciderlo. E purtroppo il piccolo Takoda, di soli 10 anni, ha perso la vita così, tra atroci sofferenze e vivendo qualcosa di terribile. Una sofferenza che mai nessun bimbo al mondo dovrebbe conoscere. Il papà sadico e maniaco si chiama Al-Mutahan McLean e le forze dell’ordine hanno scoperto che teneva il povero Takoda segregato in soffitta. Le oscenità andavano avanti da molto tempo. Il fatto ha avuto luogo nello stato americano dell’Ohio. Takoda viveva da recluso, in condizioni orripilanti. Al buio, con pochissimo cibo e fra innumerevoli maltrattamenti. Doveva subire stupri e minacce, percosse e violenze sia fisiche che psicologiche. Viveva perennemente al buio. La sua morte è avvenuta in ospedale, dove il padre l’aveva portato al termine dell’ennesimo incubo.

Papà violenta figlio, due donne lo coprivano

Questa volta però le sue condizioni erano troppo grave ed i medici non hanno potuto fare niente per salvarlo. Sembra che il papà che abusa del figlio fino alla morte abbia sfruttato la complicità anche della fidanzata di 28 anni e della sorella. Le due donne si chiamano rispettivamente Amanda Lee Hinze, 28 anni, e Jennifer, di 25. Anche loro poi avrebbero compiuto degli abusi. La casa era un appartamento e con i tre adulti pedofili viveva anche un altro bambino di 3 anni. Attualmente si trova in affido ai servizi sociali. La polizia ha il forte sospetto che il maniaco possa avere compiuto degli abusi anche a danno di altri minorenni. Sta andando avanti una inchiesta in proposito.

