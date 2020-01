Carriera e curiosità su Maria Ehrich, chi è l’attrice protagonista di Rudy Red, gli esordi e i premi ottenuti dalla giovane tedesca.

Grazie al ruolo di Gwendolyn Sheperd nella cosiddetta ‘trilogia delle gemme’, Maria Ehrich, attrice tedesca classe 1993, è diventata una delle interpreti più amate di film per adolescenti.

La giovane attrice è la maggiore di tre fratelli e suo padre gestisce un locale notturno. Arriva al cinema a soli 11 anni, quando è protagonista di ‘Un fratello a quattro zampe’.

Chi è l’attrice tedesca Maria Ehrich

Questa sua prima interpretazione le vale la nomination come Miglior debutto femminile in un film agli Undine Awards del 2005. Successivamente, ottiene diversi ruoli secondari in molte pellicole, finché nel 2011 per lei arriva la svolta. Infatti, viene annunciata come protagonista della pellicola Ruby Red, primo capitolo della Trilogia delle gemme, tratta dall’opera della scrittrice tedesca Kerstin Gier. Il successo della pellicola è immediato.

Successivamente, entra nel cast della miniserie televisiva Una famiglia, dove interpreta Alma, la figlia di un ricco mercante di Berlino. Con questo ruolo, ottiene il premio come Miglior nuova attrice ai New Faces Awards. Le successive 2 pellicole della trilogia su Rudy Red escono nel 2014 e nel 2016, sempre per la regia di Felix Fuchssteiner. Maria Ehrich ha ottenuto diversi ruoli in serie televisive ed è nel cast di La soffiatrice di vetro, dove interpreta una delle sorelle protagoniste della vicenda. Molto seguita su Instagram, ha decine di migliaia di follower.