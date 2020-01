Carriera, vita privata e curiosità su Manuela Falorni: chi è la moglie di Franco Ciani, morto suicida ieri, primo marito e filmografia.

Ex attrice pornografica, nota anche come la Venere Bianca, Manuela Falorni, classe 1959, prima fotomodella e indossatrice, passò successivamente al mondo del cinema hard. Questo anche grazie alla partecipazione a trasmissioni televisive, che le regalarono una certa notorietà.

Chi è Manuela Falorni: carriera, curiosità e vita privata

In particolare, Manuela Falorni ha condotto sul canale Rete Mia la trasmissione Top Club, in cui si esibiva nuda. Grazie a questa popolarità, ha iniziato a girare film hard come protagonista, ritagliandosi una fetta di fan abbastanza consistente, che lei definiva ‘i miei orgasmini’. Importante la sua collaborazione con il regista Mario Bianchi, che dal mondo degli spaghetti western e del poliziottesco passò poi a quello del cinema hard. L’attrice ha rappresentato l’Italia al al Festival internazionale del cinema erotico di Barcellona, tenutosi nel 2000.

La sua carriera nel mondo del porno è concentrata tra i primi anni Novanta e la fine degli anni Zero del Terzo Millennio: una 15ina le pellicole che la vedono protagonista. Successivamente, si dedica al body building partecipando a numerose esibizioni. Sposata con Franco Ciani, il musicista e produttore ex marito di Anna Oxa, in precedenza era stata la moglie del pugile Nino Rocca. Due i libri da lei pubblicati, entrambi autobiografici e che raccontano delle sue scelte ‘controcorrente’.