Stasera in tv film – La soffiatrice di vetro: trama del film di oggi, 26 dicembre

La soffiatrice di vetro, film del 2016, racconta la sfida di due donne a stereotipi imposti, attraverso la tradizione: trama, trailer e cast del film di stasera su Rai 3

Una storia drammatica e dalle ambientazioni cupe, eppure un grande esempio degli obiettivi che la determinazione può far raggiungere, nonostante il destino sembri impedirlo.

Su Rai 3 alle ore 21.20 la pellicola uscita al cinema nel 2016 intitolata La soffiatrice di vetro, film tratto dall’omonimo romanzo di Petra Durst-Benning, ci porta indietro nel tempo alla cittadina di Lauscha, nell’ultimo decennio dell’800.

La soffiatrice di vetro, trama

La pellicola diretta dal regista Christiane Balthasar è di genere drammatico e racconta la storia di due sorelle, Johanna e Marie, che, dopo la morte del padre, per sopravvivere si trovano costrette a prendere in mano le redini del mestiere di famiglia, tradizionalmente svolto solamente da uomini.

Lo scontro frontale con il pregiudizio di genere avviene a Lauscha, piccola cittadina della Turingia, nel 1890, epoca in cui la città era famosa per l’arte della soffiatura del vetro.

Il padre, nonostante il mestiere fosse vietato alle donne prima della sua prematura dipartita, aveva trasmesso loro tutto il suo sapere e la sua passione. Passando da laboratori a studi di vetreria, le due ragazze verranno sfruttate e umiliate dagli uomini sino allo stremo. Nel momento di maggiore difficoltà però sapranno rendersi conto delle proprie capacità e del potenziale delle proprie creazioni. Inizieranno così a competere con le stesse aziende che le avevano mortificate, creando uno dei simboli più rappresentativi del Natale.