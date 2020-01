Chi erano Elisa e Sonia | le donne uccise a Senigallia da un pirata della strada

Si chiamavano Elisa e Sonia le due donne uccise a Senigallia subito dopo essere uscite da una discoteca. Le ha investite ad alta velocità un italiano ubriaco.

Le due donne uccise all’uscita da un discoteca a Senigallia questa mattina presto prima dell’alba si chiamavano Sonia Farris ed Elisa Rondina. Entrambe sono state tranciate da un italiano ubriaco alla guida, che stava correndo a velocità fortissima a bordo della propria auto.

Le due sono state colpite in pieno mente si incamminavano lungo un tratto della Strada Provinciale 360 ‘Arceviese’, per raggiungere le rispettive auto. Sia Elisa che Sonia avevano trascorso la notte all’interno della discoteca ‘Megà’ di Senigallia, in provincia di Ancona. Erano dirette verso casa quando il pirata della strada le ha centrate, ponendo fine alla loro vita.

Donne uccise Senigallia, il pirata della strada arrestato con l’accusa di duplice omicidio stradale

Le due donne uccise si sarebbero certamente salvate se il 47enne al volante e con un tasso alcolemico di ben quattro volte superiore al consentito non avesse agito incautamente. Sono le ennesime vittime di chi beve e poi subito dopo va al volante in condizioni psicofisiche assolutamente non idonee. Elisa era maestra di scuola elementare ed aveva 43 anni. Di dieci più giovane era Sonia, parrucchiera. L’investitore, che ha allertato il personale del 118, è stato arrestato con l’accusa di duplice omicidio stradale. Sono stati gli agenti della PolStrada a far scattare le manette per lui.

