Elettra Lamborghini spiazza tutti: foto senza biancheria su Instagram

C’è addirittura chi ha evocato la censura dopo aver visto l’ultima foto postata da Elettra Lamborghini sul suo profilo Instagram. Ecco perché lo scatto fa tanto discutere.

Niente reggiseno né altra biancheria: Elettra Lamborghini si copre solo con le mani. E’ l’immagine raffigurata nell’ultimo post apparso nelle stories della cantante su Instagram. E il popolo dei social (specie quello maschile) è andato subito su di giri…

Leggi anche –> Elettra Lamborghini, lei si toglie tutto di dosso ma fioccano gli insulti – FOTO

Leggi anche –> Sanremo 2020, annunciato cast ufficiale: chi saranno i cantanti in gara

Così, a meno di un mese all’inizio dell’attesissima 70° edizione del Festival di Sanremo, dove Elettra Lamborghini concorrerà tra i debuttanti, la bellissima ereditiera e regina del twerking colpisce ancora. Come? Naturalmente pubblicando sul suo profilo Instagram – con ben 4,8 milioni di followers, uno dei più seguiti del web – uno scatto che non poteva certo passare inosservato…

Leggi anche –> Elettra Lamborghini twerka in costume: il video lascia tutti a bocca aperta

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’ultima sorpresa di Elettra Lamborghini

Così, dopo l’annuncio del matrimonio col suo amato Afrojack, Elettra Lamborghini riserva al suo affezionato pubblico sui social una nuova grande sorpresa. La bellissima mora dagli occhi di ghiaccio non indossa intimo e nasconde maliziosamente con le braccia – effetto vedo-non vedo – la sua nudità. Si tratta di un selfie allo specchio, uno specchio “figo”, come lo definisce lei stessa come didascalia alla story. Ma gli occhi di molti, se non di tutti, non sono finiti esattamente sullo specchio…

Leggi anche –> Elettra Lamborghini si sposa: l’annuncio ufficiale sui social

EDS