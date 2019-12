Elettra Lamborghini si sposa: l’annuncio ufficiale sui social

La cantante ed ereditiera Elettra Lamborghini convolerà a nozze con il compagno, che le ha fatto la romantica proposta proprio a Natale.

L’annuncio è arrivato via social, e nel giro di pochi minuti è immancabilmente diventato “virale”. La cantante ed ereditiera Elettra Lamborghini si sposerà. Una splendida notizia (anche) per i suoi numerosissimi followers, che hanno risposto al post con tanto di foto dell’anello con una valanga di commenti, “like” e condivisioni.

La 25enne celebrity, cantante e coach di The Voice of Italy ha confidato alla sua platea virtuale tutti i dettagli della proposta ricevuta dal suo fidanzato Afrojack, al secolo Nick Van de Wall, dj e produttore discografico olandese di 31 anni. La domanda fatidica le è stata posta l’altro ieri, cioè proprio il giorno di Natale, e lei non ha potuto che rispondere sì.

Elettra Lamborghini ha detto “sì”

“Il mio migliore amico mi ha chiesto di sposarlo 2 giorni fa…” esordisce il post di Elettra Lamborghini su Instagram, che subito aggiunge: “è la persona più dolce e amorevole che abbia mai incontrato in vita mia, e l’unico uomo che posso davvero chiamare UOMO… tutti i giorni penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno che ha un grande cuore come lui e ha ancora fiducia nella famiglia ed è così simile a me… si dice: ‘quando è la persona giusta lo senti’… l’ho sentito dall’inizio, questo sarà per tutta la vita”. Curiosi di sapere chi sia il promesso sposo? Ecco il suo profilo completo.

