Lei è la giovane comandante della Polizia Locale di Corbetta ed i carabinieri l’hanno trovata con della Droga vicino a Milano, all’interno della sua auto.

Una controversa vicenda di droga a Milano, kafkiana per non dire assurda, ha coinvolto la comandante della Polizia Locale di Corbetta. Si tratta di una località in provincia del capoluogo lombardo, con la donna, la 31enne Lia Vismata, denunciata per detenzione ai fini di spaccio.

LEGGI ANCHE –> Aggressione con acido | 44enne sfregia il suo amante di 28 anni

Infatti nella sua auto c’erano 3 grammi di cocaina, emersi a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri di stanza a Bollate. La scoperta è emersa nella notte del 5 gennaio, ma già nella giornata di sabato 4 circolavano alcune voci relative la condotta non certo esemplare della donna. Si tratta di una quantità davvero esigua di sostanze stupefacenti. Ma l’incarico di tutore dell’ordine ricoperto dalla 31enne rende assai complicata la posizione di quest’ultima.

LEGGI ANCHE –> Roma, guidano autobus drogati: licenziati il primo giorno di lavoro

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Droga Milano, la comandante della Polizia Locale di Corbetta dovrà comparire in tribunale

I carabinieri hanno fermato la Vismata mentre lei si stava spostando dalla località di Baranzate a bordo della sua vettura, una Jeep di media cilindrata. Il normale controllo stradale è culminato con il ritrovamento, sotto al tappetino del lato del conducente, dei 3 grammi di cocaina. La donna è incensurata ma ora dovrà sottostare a degli obblighi restrittivi. Anzitutto dovrà giustificare la presenza della droga all’interno della sua auto. Poi la stessa si è vista sequestrare la propria pistola di ordinanza. Possibile che venga sospesa dal lavoro entro stretto giro, in attesa di valutarne la posizione. Ma potrebbero esserci conseguenze anche più importanti. E nel breve periodo dovrà comparire in tribunale.

LEGGI ANCHE –> Droga | meccanico nascondeva svariati chili di hashish in auto