Aggressione con acido | 44enne sfregia il suo amante di 28 anni

Altro grave episodio di stalking culminato in una aggressione con acido. Colpevole una donna che non voleva saperne di essere lasciata dall’amante più giovane.

Aggressione con acido in pieno viso da parte di una donna di 44 anni verso un giovane 28enne. Lei ha agito per ripicca, dopo che il ragazzo le aveva fatto sapere di non avere intenzione di proseguire il loro rapporto.

Il fatto è accaduto a Milano, con i due che si erano conosciuti su un sito di appuntamenti. Dopo un paio di uscite insieme però, la vittima di questa aggressione con acido ha deciso di chiudere la breve storia. Una scelta che non è piaciuta a lei, la quale non aveva la minima intenzione di chiudere quella relazione. Nonostante la forte differenza di età, con la donna più grande di 16 anni, proprio lei sembrava entusiasta della cosa. Fino a quando il suo amante non le ha detto che era giunto il momento di non vedersi più. Questo ha scatenato grande rabbia e frustrazione nella 44enne, al punto che sabato 4 gennaio, in piazza Gae Aulenti a Milano la stessa ha gettato in faccia al suo giovane amante dello spray al peperoncino ed anche dell’acido.

Aggressione con acido, la colpevole ha anche dei precedenti per stalking

L’uomo è attualmente ricoverato all’ospedale ‘Fatebenefratelli’, dove risulta avere delle ustioni di primo grado al viso e di secondo grado (più gravi) al collo. Inoltre soffre di forti bruciori ad un occhio. Le sue condizioni sono valutate come molto serie. Secondo la ricostruzione svolta dalle forze dell’ordine, il 28enne stava andando a lavorare quando la maniaca gli si è parata davanti. Indossava una felpa con cappucco ed era anche armata di coltello. Di lei sono state diffuse le iniziali, T. M., e dopo questa aggressione la stessa è fuggita via. Nelle scorse ore i carabinieri l’hanno scovata a Genova. Attualmente si trova in custodia cautelare proprio presso una caserma del capoluogo ligure. Stava cercando di prelevare del denaro e di far perdere le sue tracce. Si sa sul conto di lei che è disoccupata e che già in passato, tra l’altro in tempi alquanto recenti, è rimasta coinvolta in degli episodi da maniaca in qualità di autrice. Infatti nel 2018 fu denunciata per atti persecutori da un uomo residente ad Alessandria. Per T. M. è arrivata una accusa per stalking e lesioni personali.

