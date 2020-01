Katia Ricciarelli ha parlato di Pippo Baudo durante un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale. Ecco chi sarebbe stato l’unico vero grande amore della donna.

Katia Ricciarelli è tornata in televisione a parlare della lunga storia d’amore vissuta con Pippo Baudo, durata 18 anni. Katia, tenore italiana, e Pippo, volto storico della televisione, si sono sposati nel 1986 e hanno divorziato nel 2004. La separazione è stata particolarmente dura per i due, che non sono riusciti a restare in buoni rapporti dopo il divorzio.

La maggior fonte di malessere, ha raccontato Baudo a “Di Più” nei mesi scorsi, non sarebbe stata tanto la fine della relazione romantica, quanto il peso dell’assegno mensile che è stato obbligato a versare a Katia dopo la rottura de matrimonio: la cifra si aggira intorno ai 12mila euro al mese. Pippo Baudo, però, lo scorso febbraio è stato ospite da Maurizio Costanzo, al quale ha raccontato quanto l’ex moglie sia stata fondamentale nella sua vita. L’episodio pare aver addolcito il rapporto tra i due, commuovendo la Ricciarelli.

Katia Ricciarelli parla di Pippo Baudo durante un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale

Katia Ricciarelli ha parlato di Pippo Baudo durante un’intervista concessa a “Gente”. Quando Katia conobbe Baudo lei aveva 40 anni, e ne usciva da una relazione particolarmente turbolenta con Josè Matia Carreras. Di Pippo, Katia ha raccontato che fu “conquistata dalla sua dolcezza”; i primi tre anni di matrimonio sono stati fantastici, poi la coppia ha iniziato a prendere le distanze.

Recentemente, in una nuova intervista al “Quotidiano Nazionale”, Katia Ricciarelli ha raccontato tutta la verità sulla fine del matrimonio con Pippo Baudo, avvenuta ormai 14 anni fa. Ha detto: “Ora vivo sola. Mi piacerebbe avere qualcuno così, per tenerci compagnia nei nostri vecchi anni. Con Baudo sono stati 18 anni di matrimonio felice. Poi qualcosa non ha funzionato. Niente tragedie. Se la casa mi cade in testa, io mi sposto…”.

A sentir la donna, in ogni caso, quello vissuto con Baudo non sarebbe stato “il vero grande amore della sua vita”. Lei stessa ha infatti assicurato che è stato Josè Maria Carreras l’unico amore della sua vita, nonostante questi non abbia mai lasciato la moglie durante gli anni di relazione con la Ricciarelli.