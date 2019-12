Pippo Baudo, appello di pace a Lorella Cuccarini ed Heather Parisi

Pippo Baudo in televisione alla vigilia di Natale ospite di Vieni da me: appello di pace alle showgirl Lorella Cuccarini ed Heather Parisi.

Nei mesi scorsi, il mondo dello spettacolo è stato attraversato dalle polemiche tra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi. La prima ha apprezzato le posizioni sovraniste espresse dall’allora vicepremier nonché ministro dell’Interno Matteo Salvini. La seconda ha replicato con ironia sui social: “Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste”.

Le parole di Pippo Baudo sulle polemiche tra Cuccarini e Parisi

Una polemica che adesso viene ripescata da Pippo Baudo, ospite della puntata odierna della trasmissione ‘Vieni da me’. Il celebre conduttore catanese ha lanciato un appello: “Siamo a Natale e come regalo vorrei che loro due facessero pace e tornassero ad avere un rapporto civile. Non so cosa sia successo realmente, ma posso solo dire una cosa: Riabbracciatevi!”. In realtà, la diatriba tra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi va avanti da ben prima delle polemiche sul ‘sovranismo’.

Rivali nel cuore degli italiani degli anni Ottanta, diventate poi amiche-nemiche, si trovano insieme nella fortunata trasmissione ‘Nemicamatissima’, che conducono insieme nel 2016. Infine, le polemiche seguite appunto alle affermazioni di Lorella Cuccarini. In molti si chiedono: riuscirà l’appello di Pippo Baudo a farle riconciliare?