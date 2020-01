WhatsApp, record di messaggi per Capodanno: “Oltre 100 miliardi”

Lo scorso 31 dicembre da WhatsApp sono stati inviati 25 miliardi di auguri in più rispetto all’anno precedente: il miglior risultato di sempre.

Capodanno col botto (anche) per WhatsApp. L’ormai popolarissima piattaforma di messaggistica ha battuto un altro record: lo scorso 31 dicembre 2019 i suoi utenti hanno inviato oltre 100 miliardi di messaggi, tra cui oltre 12 miliardi di immagini. Vale a dire ben 25 miliardi di auguri in più rispetto alla vigilia di Capodanno dell’ano precedente, quando furono inviati d WhatsApp 75 miliardi di sms, tra cui oltre 13 miliardi di foto e 5 miliardi di filmati. Scusate se è poco.

Tutti i numeri di WhatsApp

A darne notizia è direttamente il quartier generale di WhatsApp: “Il 31 dicembre 2019 – annunciano gli sviluppatori della nota app di messaggistica – sono stati inviati più messaggi rispetto a qualsiasi altro giorno precedente nella storia decennale. Dei 100 miliardi di messaggi inviati, oltre 12 miliardi erano messaggi con disegno”.

Basti pensare che solo in India, come riporta il sito The Indian Express, il 31 dicembre 2019 gli utenti di WhatsApp hanno inviato oltre 20 miliardi di messaggi di auguri nel giro di 24 ore. Non a caso la possibilità di inviare messaggi di testo è la funzione preferita di chi usa quotidianamente l’app con la cornetta per tenersi in contatto con familiari e amici, seguita – nell’ordine – dagli “stati” (attraverso cui è possibile condividere con i propri contatti foto e clip che rimangono visibili per 24 ore), dai messaggi con immagini, dalle chiamate e dalle note vocali. E’ la comunicazione ai tempi dei social, bellezza.

