Whatsapp “off” da domani: su questi smartphone non funzionerà più

Da domani, 31 dicembre 2019, il popolarissimo Whatsapp smetterà di funzionare su molti smartphone. Ecco come, dove e perché.

Bye bye, Whatsapp. La popolarissima app sarà eliminata da milioni di smartphone da domani, 31 dicembre 2019, o comunque smetterà di funzionerà. Esattamente dalle 23:59 della notte di Capodanno, il noto servizio di messaggistica istantaneo non sarà più attivo su tutti i dispositivi che ricorrono al sistema operativo Windows Phone. Una sorte che poco dopo toccherà anche ad altri OS. Dal 1° Febbraio 2020, infatti, Whatsapp cesserà di essere compatibile con gli smartphone su cui sono installati Android 2.3.7 e iOS 7 e successive.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Whatsapp eliminato da milioni di smartphone

Chiunque sia in possesso di uno smartphone che utilizza uno dei sistemi operativi sopra citati, dovrà acquistare un nuovo telefono per continuare a utilizzare Whatsapp, che continuerà a girare su KaiOS 2.5.1 e versioni precedenti. In realtà, il corretto funzionamento di WhatsApp su Windows Phone non è più garantito almeno da luglio scorso. Il servizio ha continuato a funzionare in questo ultimo scorcio di 2019, ma tutto cambierà da dopodomani, 1° gennaio 2020. Chi volesse esportare e salvare le proprie chat, farebbe bene ad approfittare di queste ultime ore.

A motivare la decisione è lo stesso management di Whatsapp: “Intendiamo concentrare i nostri sforzi sulle piattaforme mobili che usa la stragrande maggioranza delle persone – fanno sapere dal quartier generale dell’app di Facebook -. Sebbene questi dispositivi mobili siano stati una parte importante della nostra storia, non offrono il tipo di funzionalità di cui abbiamo bisogno per espandere le funzionalità della nostra app in futuro. È stata una decisione difficile da prendere, ma è quella giusta per offrire alle persone i modi migliori per comunicare con amici, familiari e persone care”.

Insomma, la svolta sarebbe dettata dalla necessità di migliorare e potenziare il servizio. Per lo stesso motivo, Whatsapp si prepara a lanciare una serie di novità nel 2020, a partire da funzioni aggiuntive per i propri utenti tra cui la modalità scura e i messaggi che si distruggono automaticamente… Una cosa è certa: pochissime persone sono disposte a rinunciare a quella che è ormai la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo.

EDS