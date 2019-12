Auguri di Natale: bellissimi da inviare per whatsapp

Gli auguri più belli da inviare per Natale 2019: ecco le frasi e le immagini da inviare per whatsapp

Già nel giorno della Vigilia, ma soprattutto durante la notte Santa e poi ovviamente nel giorno di Natale ci si scambia auguri via whatsapp. Le chat di amici, colleghi e familiari sono intase di auguri ripetitivi ‘buon natale a te e a famiglia’ è il ritornello che tutti usano per levarsi dall’impaccio. Ma si può fare di meglio. Ecco che cosa scrivere negli auguri di Natale, quali sono i migliori auguri da inviare: abbiamo selezionato per voi frasi perfette per amici, parenti e conoscenti. E magari da allegare anche un’ immagine usare per inviarla da inviare su whatsapp.

Per voi abbiamo scelto alcune frasi semplici, ma d’effetto per fare gli auguri di Natale. Alcune originali, altre più tradizionali, altre ancora più divertenti. In ogni caso la cosa più importante è essere sinceri e cercare di personalizzare il proprio augurio. La lingua migliore da parlare è infatti quella del cuore ed è quella che comprendono tutti!

Frasi auguri whatsapp Natale 2019

Cosa scrivere per fare dei begli auguri di Natale non è sempre facile ed immediato: spesso si passa minuti con la chat aperta pensando e ripensando e poi si opta per delle emoticon così da levarsi da ogni problema. Ma non si può comunicare solo con emoticon. Ecco quindi i migliori auguri di Natale da inviare per Whatsapp o anche semplicemente quale frase scrivere per fare gli auguri ad amici, parenti e colleghi.