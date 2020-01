Tutto l’inverno 2020 con l’offerta di Ryanair: biglietti a partire da 5 euro. Dove andare, i voli più scontati, le destinazioni più low cost

Finiscono le vacanze di Natale e iniziano le vacanze di Ryanair. Impossibile infatti resistere alla strepitosa offerta della compagnia low cost che continua a mettere in vendita biglietti a 5 euro a tratta. L’operazione di saldi è partita negli ultimi giorni del 2019, ma sono ancora tantissimi i voli disponibili ad appena 5 euro. E non solo per gennaio 2020: le offerte di Ryanair con biglietti a 5 euro sono valide per tutto l’inverno 2020, quindi anche per tutto febbraio e marzo. I prezzi dei voli risalgono per aprile e maggio, ma con un po’ di flessibilità nelle date potete trovare ottime occasioni a meno di 15 euro anche nei mesi primaverili e ci sono offerte estive a partire da 20 euro. Insomma iniziate il 2020 facendovi un bel regalo: un viaggio low cost.

Prenotare con anticipo è uno dei segreti per poter risparmiare, ma anche prendere al volo – è il caso di dirlo – le offerte di Ryanair. Infatti la promozione è valida fino ad esaurimento dei biglietti disponibili, il che significa che prima prenotate più possibilità avete di acquistare il vostro volo a prezzo bassissimo e anche nelle date da voi preferite. E’ indubbio che però dovrete avere un po’ di adattabilità: i voli più convenienti infatti sono solitamente nei giorni feriali e in orari un po’ scomodi. Ma visto il prezzo vale decisamente la pena.

Offerte Ryanair a 5 euro: voli anche a febbraio e marzo 2020

Ryanair ha deciso di iniziare il 2020 con questa allettante offerta di voli a prezzo irrisorio per tutto l’inverno. Si parte dagli aeroporti italiani per moltissime destinazioni a partire da 5 euro, poi ci sono molte altre offerte a 9, 12, 14, 16 euro e via dicendo. I saldi di Ryanair riguardano non solo il mese di gennaio come annunciato nella prima offerta di fine dicembre, ma tutto l’inverno 2020, ovvero anche febbraio e marzo. L’offerta si è quindi allungata nel tempo permettendo di programmare la vostra prima vacanza del 2020. D’altronde staccare la spina e fare vacanze brevi è indispensabile e fino a Pasqua non ci saranno Ponti da sfruttare (qui il calendario completo del 2020 dei ponti).

Gennaio, febbraio e marzo sono tendenzialmente mesi di bassa stagione quindi anche per l’alloggio non spenderete molto. Inoltre in quest’offerta è incluso il periodo di Carnevale che quest’anno 2020 cade a fine febbraio: il 25 febbraio è martedì grasso. Se prenotate i vostri voli per tempo potrete vivere il divertimento del Carnevale a prezzi bassissimi.

Dove andare con le offerte di Ryanair dell’inverno 2020

Con i saldi invernali 2020 di Ryanair potrete volare a partire da 5 euro dall’Italia per tantissime destinazioni nazionali e internazionali. Controllate sempre anche i costi dei voli di ritorno, solitamente più costosi di quelli di andata, ma con questa offerta il prezzo complessivo è comunque bassissimo. Attenzione al bagaglio a mano: la tariffa espressa è comprensiva solo della borsetta, non del trolley. Il bagaglio a mano incluso è infatti solo a pagamento o è incluso nella tariffa priority.

Spulciando l’offerta di Ryanair potrete andare a Vienna da Milano con appena 7 euro, 14 euro andata e ritorno! Un prezzo davvero irrisorio per un doppio volo aereo. La splendida città di Vienna è incantevole nel periodo invernale: la neve cade spesso in questo periodo donandole un’aria ancora più regale. Assaggiare la mitica torta Sacher nella pasticceria preferita dalla Principessa Sissi è un lusso ancora possibile. La capitale austriaca è una città vicace capace di coniugare i fasti del passato con il contemporaneo. Mostre d’arte, imperdibili collezioni, avanguardie musicali e ristoranti sopraffini vi attendono.

Ad esempio se partite lunedì 27 gennaio da Milano Malpensa per Vienna e tornate giovedì 30 gennaio spendete appena 14.74 euro! Oppure potete partire domenica 8 marzo e tornare martedì 10 marzo spendendo in tutto solo 16.20 euro! Le combinazioni sono numerose e sempre convenientissime.

Da Milano Malpensa poi ci sono voli a 9.99 euro per Berlino, Barcellona, Bordeaux, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Londra Stansted, Marsiglia, Oslo e Varsavia.

Vienna è la destinazione più low cost anche da Roma Fiumicino. Appena 7,37 per raggiungere la capitale austriaca dalla Città Eterna. Una possibile combinazione è partire da Roma Fiumicino giovedì 12 marzo e tornare lunedì 16 marzo. Costo complessivo andata e ritorno? Meno di 20 euro! Con 10 euro si va poi a Malta, BAri, Brindisi e con 12 euro a Barcellona, con 16 euro a Malaga.

Da Bologna molte destinazioni ancora a 5 euro: Bordeaux, Malta, Santander e in Italia Alghero, Bari, Brindisi, Catania e Cagliari. E Vienna a 7.37, a meno di 10 euro Londra, Berlino, Bruxelles, Copenaghen e Cracovia. Bordeaux è una città bellissima anche in pieno inverno e Malta o Santander hanno un fascino irresistibile anche se non potete farvi il bagno. Cosa tra l’altro non da escludere a Malta se viaggiate a fine marzo.

Barcellona e Bruxelles sono le destinazioni più low cost da Torino. Un volo per andarci nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 costa meno di 10 euro in alcuni giorni. Come detto fuori dal weekend ci sono i prezzi più bassi, ma comunque si tratta di prezzi piuttosto bassi anche nei fine settimana (difficilmente oltre i 30 euro).