Diletta Leotta in minigonna, la mano sulla coscia va proprio lì – FOTO

Nell’ultimo post Instagram, Diletta Leotta si è fatta immortalare insieme ad un uomo. Il dettaglio notato, però, è la mano della conduttrice poggiata sulla coscia.

Tra tutte le celebrità social italiane, quella che in queste vacanze natalizie ha attirato maggiormente l’attenzione su di sé è stata Diletta Leotta. La nota conduttrice di DAZN ha infatti postato una serie di stories e foto che hanno fatto discutere e che hanno catturato l’attenzione dei fan.

Solo ieri una foto in riva al mare durante i tradizionali botti di capodanno la mostra di spalle e con il viso di profilo. I suoi seguaci più accaniti hanno tralasciato lo spettacolare panorama notturno e si sono concentrati principalmente su dettagli come la schiena nuda o il lato b in evidenza.

Diletta Leotta, foto in minogonna e quel dettaglio sulla mano

La foto pubblicata ieri sera dalla conduttrice ha catturato nuovamente l’attenzione dei social. Diletta si mostra in abito da sera che lascia scoperte le spalle e buona parte del décolleté ed una minigonna cortissima che mette in mostra le gambe. Ovviamente i fan di Diletta si sono soffermati proprio su quest’ultimo dettaglio, cominciando a rilasciare commenti lusinghieri sulla sua bellezza. C’è però un secondo dettaglio che in molti hanno sottolineato e notato, ovvero la posizione della mano sulle cosce. Diletta infatti per stare a braccetto con il suo compagno di serata poggia la mano tra le gambe. Un particolare in realtà innocente, ma che è bastato per alimentare i bollenti spiriti degli utenti internet.