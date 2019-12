Diletta Leotta | corsa in riva al mare da mozzare il fiato | VIDEO

I primi botti di Capodanno sono tutti di Diletta Leotta. La giornalista di DAZN mostra una sessione di jogging in spiaggia a Catania e desta meraviglia come al solito.

Incanta tutti Diletta Leotta su Instagram, e lo fa con una semplice corsetta sulla spiaggia di Catania. La 28enne telegiornalista di DAZN sta passando queste ultime ore del 2019 a casa, in famiglia.

È così già da qualche giorno, con la bella Diletta Leotta che come sempre ne ha approfittato per documentare il tutto sul suo profilo personale Instagram. Che è seguito da milioni di followers, tutti sempre ansiosi di ricevere aggiornamenti da lei. In una delle sue storie più recenti, la Leotta si concede una sana e divertente sessione di jogging in riva al mare. Il tempo è nuvoloso ma ad illuminare il tutto ci pensa lei.

GUARDA IL VIDEO

Diletta Leotta, la corsa esplosiva in spiaggia e non solo

Visualizza questo post su Instagram Still summer in Sicily ☀️👩🏼‍🌾🌾 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 30 Dic 2019 alle ore 4:38 PST

Visualizza questo post su Instagram Mens sana in corpore sano 💪🏼🧘🏼‍♀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 28 Dic 2019 alle ore 2:34 PST

Gli ultimi post di Diletta

Visualizza questo post su Instagram Natale in famiglia🎄❤🎅🏻 🍾 @ferraritrento #totheMaximum #ad Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 24 Dic 2019 alle ore 9:53 PST