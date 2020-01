Diletta Leotta foto hot, la schiena nuda fa impazzire i social

Diletta Leotta accende i bollenti spiriti degli utenti social con uno scatto in riva al mare in cui si mostra con la schiena completamente nuda.

Nonostante la Serie A si sia presa una pausa per le festività natalizie, Diletta Leotta in questi giorni è stata sempre al centro dell’attenzione di social e media. La bella conduttrice siciliana, infatti, è stata protagonista di alcuni scatti e video che hanno mandato in tilt i suoi milioni di fan. Tutto è cominciato con la corsa del 25 dicembre, durante la quale “Dile” si è mostrata con un outfit da runner estivo che ne evidenziava le abbondanti grazie.

A quel video sono seguire un paio di foto da urlo: la prima in intimo maschile e la seconda in versione campagnola sexy. Per concludere il catalogo di pubblicazioni da bava alla bocca, la Leotta ha pubblicato il video di una corsa in riva al mare che ha letteralmente steso i suoi fan. Insomma non c’è dubbio che la conduttrice sappia come intrattenere e allietare i suoi seguaci su Instagram.

Diletta Leotta, la schiena nuda fa impazzire internet

Visualizza questo post su Instagram 🌅 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 1 Gen 2020 alle ore 5:21 PST

Se il 2019, dunque, si è chiuso con una serie di post ad alta carica sensuale, il 2020 non è da meno. La presentatrice catanese ha infatti condiviso una foto che la mostra su una passerella in riva al mare in una serata evidentemente molto calda. A dimostrarlo c’è il fatto che Diletta sia con un paio di short aderenti al suo lato b e con la schiena completamente nuda. Probabile che si trovi in una località caraibica o comunque al di là dell’equatore, ma seppur incantevole la location sembra non interessare a nessuno. Nei commenti sotto la foto, infatti, si leggono solo complimenti e frasi inneggianti alla bellezza e alla perfezione di Diletta.