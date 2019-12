Diletta Leotta versione campagnola: il sospetto sulla foto pubblicata

La conduttrice Diletta Leotta si presenta su Instagram in versione campagnola: il sospetto dei follower sulla foto pubblicata oggi.

Diletta Leotta non smette mai di stupire. La giornalista sportiva, praticamente ogni giorno, attira i like dei suoi milioni di follower su Instagram. Le riviste di gossip riempiono le pagine sulla sua relazione con il pugile Daniele Scardina, da tutto conosciuto come ‘Toretto’. Qualche giorno fa, la catanese era sparita da Instagram per 24 ore. Adesso rieccola postare una foto che manda in visibilio i suoi fan.

Il sospetto su Diletta Leotta in versione campagnola in Sicilia

Infatti, la conduttrice sportiva si mostra in versione sensuale campagnola e si gode il clima della sua terra, la Sicilia, scrivendo: “E’ ancora estate in Sicilia!”. In molti hanno apprezzato il suo abbigliamento, sottolineando come quel vestito da ragazza di campagna, con fascia rossa in testa, le doni molto. Ma attenzione al dettaglio: in Sicilia, nella giornata di oggi, le temperature sono tutt’altro che estive.

Venti forti, freddo e neve stanno infatti imperversando nella Regione e questo fa venire il sospetto che in realtà la foto non sia assolutamente di queste ore. Peraltro, più di un utente sottolinea come in queste ore in Sicilia faccia molto freddo. C’è poi un altro particolare sospetto: Diletta Leotta sta raccogliendo delle olive e anche questo dettaglio è ‘fuori stagione’. Insomma, i follower della giornalista sportiva potrebbero essere stati ‘ingannati’ da una foto di repertorio.