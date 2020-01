Conferenza stampa Ibrahimovic in DIRETTA VIDEO: segui il LIVE

Questa mattina si terrà la conferenza stampa di presentazione per Zlatan Ibrahimovic, seguite con noi la Diretta Video delle prime parole dello svedese.

Dopo oltre un mese di ipotesi, leak, dichiarazioni, smentite e timori, Zlatan Ibrahimovic è atterrato a Milano. La conferma dell’accordo era arrivata prima della fine del 2019, ma il calciatore è giunto a Linate solamente ieri mattina. Svolte le visite mediche e firmato un contratto sino a giugno con opzione di rinnovo per il 2021, lo svedese si è fatto immortalare con il nuovo numero di maglia (il 21 che è stato di Andrea Pirlo). Ieri ha rilasciato le prime parole da rossonero, dichiarando: “Farò nuovamente saltare di gioia San Siro”, ma la vera e propria conferenza stampa si terrà oggi alle 10.

L’incontro con i giornalisti verrà trasmesso in diretta da Milan Channel, anche su Youtube e Facebook, da Sky Sport e SkyTg Sport 24. Le immagini ve le riporteremo in diretta non appena comincerà l’evento mediatico.

Ecco il link al canale ufficiale del Milan in cui viene trasmessa la Conferenza Stampa

Ibrahimovic, cosa può dare al Milan

In attesa di sentire le prime parole di Ibra in questa sua seconda avventura in rossonero, facciamo un bilancio di quello che può dare il fuoriclasse a questa squadra. Ibrahimovic, infatti, torna dopo due anni in un campionato meno competitivo come quello statunitense e con 38 primavere sulle spalle. Non a caso il Milan gli ha offerto un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Ciò significa che Zlatan e la sua permanenza a Milanello sono legati a doppio filo alle prestazioni in campo.

Il Milan si attende che lo svedese dia sicurezza e coesione ad un gruppo giovane che in questo inizio campionato ha dimostrato di non avere la giusta convinzione nei propri mezzi. Sicuramente la sua classe potrà permettere ai compagni di trovare altre situazioni di gioco e vie per il gol. Lui stesso può inventare o mettere a segno diverse reti, ma i dubbi riguardano la continuità di rendimento. Inoltre il Milan dovrebbe aggiungere a questo acquisto e a quello di un centrale di difesa, anche quello di un centrocampista in grado di dare consistenza alla manovra.