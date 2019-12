Ibrahimovic-Milan: ufficiale! I dettagli del contratto

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan: adesso è ufficiale, i dettagli del contratto che firma il calciatore svedese e le sue prime parole in rossonero.

Dopo sette anni, Zlatan Ibrahimovic torna a vestire la maglia del Milan. L’attaccante svedese a 38 anni non ne vuole affatto saperne di appendere gli scarpini al chiodo, e si sente ancora capace di fare la differenza. I termini del contratto sono stati ufficializzati poco fa: il ritorno in rossonero dell’attaccante fa sperare i tifosi del Diavolo, che in questa stagione sta deludendo. Il calciatore sarà del Milan per 6 mesi con opzione per il prossimo anno.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il ritorno di Ibrahimovic al Milan: tutti i dettagli

Già in rossonero dal 2010 al 2012, Ibra fu il protagonista assoluto di quello che è stato l’ultimo scudetto vinto dalla squadra milanese nel 2010/2011. Zlatan Ibrahimovic dovrebbe essere in Italia il prossimo 2 gennaio e non il 30 dicembre, come si credeva in un primo momento. L’attaccante si è svincolato da poco dal Los Angeles Galaxy, con il quale si è fatto notare per i suoi numeri da grande campione.

Questo il comunicato stampa del Milan che ufficializza l’atteso ritorno: “AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva”. Queste invece le prime parole di Ibra in rossonero: “Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi”.