Antonello: chi è il super campione dell’Eredità – VIDEO

Chi è, da dove viene e quanto ha vinto Antonello, il super campione del quiz show L’Eredità, giunto per ben sei volte alla Ghigliottina.

In tanti, in queste settimane, si sono affrontati nella sfida del quiz show L’Eredità. Tra loro Valentina, receptionista di Firenze ma con origini salentine, che aveva vinto 210mila euro. Il primo gennaio è stata eliminata. Ieri sera, è andata via invece Luigia Del Monte, anche lei vincitrice di una Ghigliottina.

Nelle ultime due sere, si è laureato campione Antonello, un agente di commercio di Milano. Per ben sei volte, nelle ultime sere, è riuscito ad arrivare fino in fondo, alla Ghigliottina.

Quanto ha vinto finora Antonello all’Eredità

Ma non sempre ha ottenuto i risultati sperati, anzi in realtà una sola volta il super campione, uno dei più ‘longevi’ delle ultime settimane, è riuscito a sbancare al gioco finale della Ghigliottina. Antonello è riuscito in questa impresa nella serata di mercoledì 1 gennaio. In palio, all’inizio del gioco c’erano per lui 220mila euro, davvero una bella cifra.

Nello scegliere gli indizi, ha però avuto 2 dimezzamenti e così il montepremi finale era di 55mila euro. I 5 indizi a sua disposizione erano SEMPLICE, PENSARE, SPOSO, SGUARDO e LONTANO. Antonello scrive FUTURO, stavolta è la volta buona e vince 55mila euro.

