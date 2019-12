Francesco De Angelis a L’Eredità: chi è il campione

Da qualche sera, Francesco De Angelis si è confermato tra i migliori concorrenti di questo periodo a L’Eredità: chi è il campione.

Continuano gli avvicendamenti al quiz show di Raiuno L’eredità: nei giorni scorsi, vi abbiamo presentato Iole D’Antonio. Ora c’è un altro giovane che si sta facendo valere: si tratta di Francesco De Angelis, che in più di un’occasione ha rischiato di vincere il montepremi in palio alla Ghigliottina, ma senza riuscirci.

Chi è Francesco De Angelis, campione a L’Eredità

“Laureato in Lettere, studia per la Magistrale, ha una grande passione per la politica”, così Flavio Insinna ha presentato il nuovo concorrente in studio alla sua prima partecipazione. Poi ha spiegato che il ragazzo ha un fidanzato di nome Gabriele. Francesco De Angelis è anche zio di una nipotina di 2 anni, Sofia.

Il neo campione vive con normalità la sua omosessualità e spiega di non averlo mai nascosto. Sottolinea in un’intervista a SuperGuidaTv: “È tempo di ribellarsi a chi vuole gay, lesbiche e persone transessuali come animali da circo. La forma più elegante e bella di farlo è semplicemente essere sé stessi”. Il ragazzo ha poi aggiunto che non vuole dire di aver fatto coming out in trasmissione: “Il mio orientamento sessuale non è mai stato un segreto, almeno non da quando ho compiuto 16 anni”.