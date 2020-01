Isabella Noventa, un’altra tragedia in famiglia: morta la madre

Senza essere riuscita a ritrovare il corpo della figlia, si è spenta nei giorni scorsi Ofelia Rampazzo. La madre di Isabella Noventa aveva creduto fino all’ultimo di conoscere il mistero sulla morte della figlia e di poter ritrovare il suo corpo. Leggi anche –>Isabella Noventa, i resti umani ritrovati ad Albarella potrebbero essere suoi Leggi anche –>Omicidio Isabella Noventa, confessione choc di Freddy Sorgato Isabella Noventa, addio alla madre Ofelia Rampazzo

Aveva 87 anni Ofelia Rampazzo e si è spenta senza avere avuto la possibilità di porgere una fiore sulla tomba della propria figlia, Isabella Noventa. Nel corso degli ultimi quasi 4 anni la donna si era battuta, attraverso appelli e interviste televisive, per ritrovare il corpo di sua figlia e per conoscere la verità sul mistero che ancora avvolge alcuni elementi di questo caso di cronaca nera. La donna si è spenta lo scorso 30 dicembre e quest’oggi si sono svolte le esequie funebri. Ofelia abitava ad Albignasego, in provincia di Padova.

Ancora una tragedia sconvolge questa famiglia che da quel 15 febbraio del 2016, giorno nel quale Isabella scomparve, non ha più saputo ritrovare la pace. La Noventa quella sera era uscita assieme a proprio compagno, Freddy Sorgato. Ma quella sera Isabella non fece più ritorno a casa. Aveva 55 anni quando si persero per sempre le sue tracce.

Le indagini fecero emergere un triangolo tra Sorgato, la sorella Debora e Manuela Cacco. Con quest’ultima Sorgato aveva una relazione sentimentale contemporaneamente a quella intrattenuta con la Noventa. Ciò aveva generato delle tensioni che si unirono all’antipatia nutrita dalla sorella di Sorgato nei confronti di Isabella. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i tre uccisero nella villa dei Sorgato la donna, facendo sparire il suo cadavere, il quale ancora oggi non è mai stato ritrovato. La sentenza della Corte d’appello ha condannato i fratelli Sorgato a 30 anni, mentre la Cacco a 16 per favoreggiamento. La casa in cui si svolse la tragedia è stata messa all’asta e i proventi consegnati alla famiglia di Isabella.