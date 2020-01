Chris Barker trovato morto: nuovo dramma nel calcio

Il mondo del calcio deve fare i conti con un nuovo dramma: l’ex difensore Chris Barker è stato trovato morto in casa, forse per un malore.

L’ex difensore di Cardiff e Barnsley, Chris Barker, è morto all’età di 39 anni. Per la squadra scozzese, un nuovo dramma dopo la morte di Emiliano Sala, il calciatore deceduto mentre era in volo per il Regno Unito.

Leggi anche –> Raffaele Santagata: chi era il giovane calciatore morto oggi

Il difensore deceduto nelle scorse ore aveva collezionato 180 presenze per Cardiff durante un periodo di cinque anni dopo essere stato acquistato dal Barnsley nel 2002. Ha anche militato in Stoke, Colchester, QPR, Plymouth, Southend e Aldershot.

Leggi anche –> Brasile: calciatore ucciso in un agguato dopo la partita

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La tragica morte di Chris Barker

“È con grande tristezza che apprendiamo della morte prematura e tragica all’età di 39 anni di Chris Barker”, ha twittato l’ex società di gestione di Barker, World In Motion. Il calciatore deceduto viene definito “una persona meravigliosa, un vero gentiluomo”, con cui è stato un piacere lavorare. Grande la commozione nel mondo del calcio: il Rotherham United, società in cui è vicedirettore Richard Barker, fratello del calciatore defunto, esprime il proprio cordoglio.

Cordoglio e commozione anche da parte degli ex compagni di squadra di Barker, con il difensore di Brighton Adam Webster, che su Twitter ha commemorato il calciatore scomparso. Una dichiarazione della polizia del Galles del Sud ha confermato la morte del calciatore. Chris Barker è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione: a stroncarlo sarebbe stato un infarto.