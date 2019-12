Dramma, calcio in lutto, non ce l’ha fatta Raffaele Santagata: chi era il giovane calciatore morto oggi dopo una breve e grave malattia.

Classe 2001, nato e cresciuto a Melito in provincia di Napoli, Raffaele Santagata è scomparso oggi, 30 dicembre, dopo una breve ma devastante malattia. Era ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli e il mondo del calcio dilettantistico in queste ore si era stretto in preghiera attorno ai suoi familiari. Purtroppo, invece, nel pomeriggio di oggi, è arrivata la notizia che nessuno voleva giungesse mai.

Chi era Raffaele Santagata: la carriera e la malattia

Dopo l’esordio nell’Arci Scampia, non molto distante dalla zona in cui abitava, Raffaele Santagata era arrivato a Monte San Giusto, nelle Marche e aveva militato per due anni con la Sangiustese, società di serie D. Questo il ricordo del club: “Allegro, sorridente, sempre positivo e disposto a scherzare, è stato la mascotte di quello splendido gruppo che in due stagioni ha conquistato prima la salvezza e poi una splendida qualificazione ai playoff. Impossibile dimenticare un ragazzo simile e l’abbraccio di tutte le Marche calcistiche va alla sua famiglia, in un momento di simile dolore”.

Dopo due stagioni alla Sangiustese, il ragazzo – di ruolo difensore – era passato al Casarano Calcio, che ne aveva apprezzato le doti e investito sul calciatore. Otto le presenze quest’anno, tra campionato e Coppa Italia di categoria, 590 i minuti giocati. Poi a novembre la scoperta della malattia, preannunciata da una febbre improvvisa. A quel punto, era arrivato il ricovero, quindi il delicato intervento chirurgico. Nelle scorse ore, le condizioni di Raffaele Santagata si erano aggravate. Nel pomeriggio di oggi, è stato reso noto il decesso. Grande il dolore per ‘Lello’, come tutti lo chiamavano, all’ex 219 di Melito, il quartiere dove era cresciuto e dove già ieri era arrivata la decisione di sospendere i festeggiamenti per il Capodanno.