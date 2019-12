Brasile: calciatore ucciso in un agguato dopo la partita

Dramma in Brasile: il calciatore Ítalo Afonso Nunes dos Santos è stato ucciso in un agguato dopo la partita, non si conosce il movente.

Il calciatore Ítalo Afonso Nunes dos Santos, 25 anni, è morto domenica sera dopo essere stato colpito a morte al termine di una partita di calcio. Il crimine è avvenuto in un vicolo del quartiere di San Francisco, nella zona sud di Manaus. Secondo quanto riferito, il giovane calciatore avrebbe partecipato a un torneo in cui la squadra in cui giocava avrebbe vinto una somma di denaro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Calciatore ucciso in Brasile: il drammatico precedente

Diversi sono gli aspetti non chiari del fatto di sangue avvenuto nella giornata di ieri. Secondo quanto riferito, due uomini non identificati lo hanno seguito e successivamente hanno sparato un colpo al petto del calciatore. Ítalo Afonso Nunes dos Santos, salvato e portato all’ospedale Socorro 28 de Agosto, aveva ferite molto gravi che ne hanno determinato il decesso. La polizia sta indagando sul caso.

Non è la prima volta che un calciatore viene ucciso in America Latina, al termine di una partita di calcio. Il caso più eclatante riguarda il nazionale colombiano Andres Escobar. Il 2 luglio 1994, venne crivellato di proiettili mentre usciva da un ristorante di Medellin. Il calciatore aveva fatto parte della selezione della Colombia ai mondiali Usa 1994 ed era stato autore di un autogol proprio contro i padroni di casa. Il movente dell’omicidio sarebbe da addebitare alle grandi perdite subite dal giro di scommesse clandestine proprio a causa dell’autorete.