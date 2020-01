Il buon proposito del 2020 è quello di viaggiare di più? Bene, ecco qualche consiglio su come realizzarlo.

Stiamo guardando praticamente l’alba di un nuovo anno. Come sempre, quando si chiude un ciclo, a maggior ragione questo che lascia alle spalle i famigerati anni ’10, è tempo di bilanci. C’è chi guarda a quanto compiuto in questa decade, chi cerca di capire dove poter migliorare, come fare a realizzare i propri sogni e anche chi vuole trasformare un desiderio in realtà: viaggiare di più. Spesso gli amanti delle avventure e dei viaggi quando arriva la fine dell’anno si chiedono: “Cosa ho visitato? Cosa ho visto? Qual è l’avventura migliore che mi ricorderò di questo 2019?”. La speranza è sempre che si abbiano così tante cose da ricordare che non bastano le dita di una mano, ma non è sempre così. Spesso infatti per colpa degli impegni lavorativi, della routine familiare e anche per un discorso meramente economico, non si riesce a viaggiare quanto si vorrebbe.

Come fare a viaggiare di più nel 2020?

Se come buon proposito del 2020 avete quello di viaggiare di più, scoprire nuovi posti e nuove culture dovrete cercare di metterlo in pratica a tutti i costi. È facile dire soltanto a parole: “Voglio fare più vacanze”, il problema è poi organizzare tutto l’anno in quest’ottica. Se, infatti, vi siete ripromessi di andare alla scoperta del mondo ci sono dei consigli da tenere a mente per realizzare il vostro sogno.

Risparmiate il più possibile

Risparmiare. È questa la parola chiave per permettervi di partire e di viaggiare di più nel 2020. Non basta mettere via qualche spicciolo al giorno. Oggi come oggi per partire e andare in vacanza servono soldi, anche parecchi se volte rilassarvi e non partire un po’ all’avventura. In ogni caso è sempre bello poter scegliere che tipo di vacanza fare e per farlo serve avere dei risparmi. Per mettere i soldi da parte durante l’anno dovreste imporvi o di prendere 10 euro alla settimana e metterli nel salvadanaio oppure di cercare di prendere almeno 100 euro al mese e di metterli in un conto separato da usare solo per partire.

Imponetevi di andare in ferie

Altra cosa importante che è fondamentale per poter partire senza pensieri nel 2020 è quella di staccare dal lavoro. Sappiamo che sembra quasi un’eresia poter pensare di esigere delle ferie, ma è così! È un vostro diritto e soprattutto ricordate che dopo le vacanze si lavora sempre meglio perché si è più riposati. Quindi, anche se siete liberi professionisti e vi sembra sempre di dover fare di più, regalatevi una pausa. Cercate di fare una bella vacanza per ricaricare le pile!