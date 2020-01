Vacanze e viaggi: qual è il primo ponte utile del 2020?

Volete partire per le vacanze il prima possibile nel 2020? Vi state già chiedendo qual è il primo ponte utile per un viaggio? Ecco la risposta.

Stiamo vedendo la fine di queste vacanze di Natale e Capodanno. Ormai, dal 2 gennaio in poi, possiamo solo allungarci un weekend con l’Epifania, ma di lunghi giorni di riposo come quelli appena vissuti non ce ne sono più. Chi ama viaggiare però sta già fremendo. Quale sarà il prossimo ponte utile per partire? Ci riusciremo a ritagliare qualche giorno di relax prima dell’estate? La risposta è sì, ma non quanti vorremmo, ve lo diciamo già. Il calendario dei ponti e delle vacanze per il 2020 è ormai noto, ma quello che forse non abbiamo ancora calcolato è il fatto che dopo il 6 gennaio, prima di godere di qualche giorno di vacanza, dovremo aspettare 3 mesi.

Quali sono le prime vacanze del 2020?

Il primo ponte utile e i primi giorni di vacanze “comandate” saranno infatti ad aprile, precisamente la domenica di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo, rispettivamente il 12 e 13 aprile. Prima di questa data non c’è niente da fare. Feste canoniche non ce ne sono. Potreste però sempre contare sulle vostre ferie personali se ne avete ancora, da smaltire del 2019 ad esempio. Oppure monitorare città per città, regione per regione, quando cade la festa del Patrono. Magari infatti potreste approfittare di qualche giorno di relax anche se solo a livello regionale. Oppure, se avete figli, potreste sfruttare eventuali giornate di stop magari legate alle cosiddette giornate di stop didattico per la famigerata settimana bianca.

Tutti i giorni di vacanza del 2020

Le altre vacanze stabilite invece sono:

25 aprile 2020, Sabato, Festa della Liberazione

1 maggio 2020, Venerdì

2 giugno 2020, Martedì, Festa della Repubblica

15 agosto 2020, Sabato, Ferragosto

1 novembre 2020, Domenica, Ognissanti

8 dicembre 2020, Martedì, Immacolata

25 dicembre 2020, Venerdì, Natale

26 dicembre 2020, Sabato, Santo Stefano

31 dicembre 2020, Giovedì, San Silvestro

In ognuno di questi giorni potreste pensare di partire e andare via per una vacanza di qualche giorno. C’è il tempo, soprattutto a Natale e Capodanno 2020 di partire per un lungo periodo di relax e magari regalarsi anche la famigerata vacanza al caldo. Ovviamente si parla tra un anno. Le prime vacanze utili, come abbiamo detto sono quelle di Pasqua.

Se avete intenzione di non farvi sfuggire la prima occasione di una vacanza a Pasqua 2020, è tempo di monitorare un po’ di offerte. Su diversi siti di prenotazioni online, infatti, c’è la possibilità di trovare già dei pacchetti per Pasqua, magari anche piuttosto low cost per non spendere molto.