The Kolors, chi sono: storia, successi, curiosità sulla famosa band

The Kolors sono tra i fenomeni musicali del 2019 anche se, in realtà, strizzano l’occhio agli anni ’80. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

The Kolors sono un noto gruppo musicale italiano nato a Napoli nel 2010 e composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni).

La popolarità è arrivata nel 2015 con la vittoria della quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Conosciamoli più da vicino.

The Kolors: identikit e profilo completo

Il gruppo The Kolors comincia a muovere i primi passi nel 2010, quando diventa la resident band de “Le Scimmie”, noto locale milanese. Nel 2011 realizza il primo inedito I Don’t Give a Funk e in seguito apre i concerti italiani di Paolo Nutini, Gossip e Hurts, oltrea figurare tra gli special guest della data romana di Atoms for Peace. Nel maggio 2014 i The Kolors pubblicano l’album di debutto I Want con l’aiuto del produttore Vichi Lombardo, di Enzo Zangaglia, attivo nell’industria discografica indipendente, e di Rocco Tanica degli Elio e le Storie Tese, che collabora agli arrangiamenti.

L’anno di svolta, come accennato, è il 2015: i The Kolors partecipano alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, risultando vincitori nella serata finale del 5 giugno 2015. Durante la partecipazione al programma, il 3 maggio 2015, pubblicano il singolo Everytime, che raggiunge la prima posizione della classifica iTunes, mentre il 19 dello stesso mese hanno lanciano il secondo album in studio Out, che esordisce al primo posto della classifica italiana ed è stato certificato quattro volte disco di platino in Italia per aver venduto oltre 200.000 copie.

Il 14 giugno 2015 il gruppo si esibisce sul palco del Parco delle Cascine di Firenze in occasione degli MTV Awards 2015, aprendo la serata con Everytime, e poco dopo prende parte alla terza edizione del Summer Festival con il brano Realize in duetto con Elisa e ancora con Everytime, vincitore della prima e della quarta puntata. Il 19 luglio 2015 i componenti della band ricevono la cittadinanza onoraria di Cardito (loro paese d’origine). Il 14 settembre esce il terzo singolo estratto da Out, Why Don’t You Love Me?, per il quale è stato realizzato un videoclip girato a Berlino e uscito il 18 settembre.

Il 15 aprile 2017 i The Kolors annunciano via social l’uscita del singolo What Happened Last Night, avvenuta sei giorni più tardi, con la partecipazione del rapper statunitense Gucci Mane e del duo EDM Daddy’s Groove. Il 23 aprile presentano il terzo album in studio You, che un mese dopo debutta alla quarta posizione della Classifica FIMI Album e viene promosso anche dai singoli Crazy e Don’t Understand, usciti tra giugno e ottobre 2017.

Nel 2018 il trio partecipa al 68° Festival di Sanremo con Frida (mai, mai, mai), il primo brano in carriera totalmente in lingua italiana. Il 15 maggio 2018 lascia l’etichetta Baraonda per firmare un nuovo contratto discografico con la Universal Music Group. Il 6 luglio 2018 esce il singolo Come le onde, in collaborazione con J-Ax. E la storia continua…

