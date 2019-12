Bimba investita dall’ambulanza: la piccola vittima è morta in ospedale

Dopo poco più di una settimana di ricovero, la bimba investita dall’ambulanza lo scorso 22 dicembre è tragicamente deceduta.

Domenica 22 dicembre una bimba di 10 anni residente a Low Wood Road, Nottingham, è stata investita da un’ambulanza che si trovava in zona per rispondere ad una chiamata. La piccola si trovava a pochi passi da casa, tra la Hempshill Lane e Seller’s Wood Drive, e in quel momento stava attraversando la strada. Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica dell’accaduto. Ciò che sappiamo è che il mezzo di soccorso ha colpito in pieno la piccola. Dalle immagini del veicolo dopo l’incidente è possibile intuire che l’impatto è stato a velocità sostenuta. Il paraurti ed il cofano dell’ambulanza sono piegato ed il parabrezza spaccato dalla violenza dell’impatto.

Immediatamente dopo l’accaduto la piccola vittima è stata portata in ospedale e ricoverata in terapia intensiva. Sul luogo del sinistro, invece, sono giunte le pattuglie della polizia che hanno chiuso la strada ed effettuato i rilevamenti del caso. Qualche ora dopo la strada è stata riaperta, ma le indagini sull’incidente sono tutt’ora aperte.

Deceduta la bimba investita dall’ambulanza

Per otto interminabili giorni i genitori della bimba investita dall’ambulanza hanno sperato e pregato che si verificasse il miracolo. Sin da subito è apparso chiaro che le condizioni della piccola erano gravi. I medici l’hanno ricoverata in terapia intensiva, dov’è rimasta sino a ieri in stato di coma. Durante la notte, però, la bambina ha smesso di respirare ed i medici ne hanno potuto solamente dichiarare il decesso. Adesso le analisi sulla dinamica dell’incidente saranno determinanti per il prosieguo dell’indagine. Non è chiaro se l’autista dell’ambulanza sia stato formalmente indagato per omicidio stradale, ma nei prossimi giorni potrebbe giungere una comunicazione ufficiale a riguardo.