Bimba di 10 anni travolta da un’ambulanza, le sue condizioni sono critiche

Una bambina di 10 anni è stata travolta da un’ambulanza mentre si trovava in strada. Portata in ospedale, la piccola lotta tra la vita e la morte.

Una tragedia ha colpito ieri pomeriggio una famiglia di Nottingham, Inghilterra. Intorno alle ore 18 di domenica, infatti, una bimba di 10 anni si trovava nei pressi della sua abitazione a Low Wood Road quando, attraversando la strada, non si è accorta che stava passando un’ambulanza ed è stata colpita in pieno. I paramedici a bordo dell’ambulanza sono immediatamente scesi a controllare le condizioni di salute della piccola e dopo averla stabilizzata l’hanno fatta portare in ospedale.

Al momento non è chiaro se la bambina abbia attraversato senza guardare o se l’ambulanza si trovasse a rispondere ad una chiamata e stesse andando a velocità sostenuta. Ciò che è certo è che l’autista non ha fatto in tempo a frenare o evitare il pedone. Sull’accaduto sta indagando la polizia locale con l’intento di ricostruire la dinamica dell’accaduto ed accertare le responsabilità.

Bimba travolta da un’ambulanza: le sue condizioni rimangono critiche

Il tratto di strada tra Hempshill Lane e Seller’s Wood Drive è rimasto chiuso al traffico per diverse ore, così da permettere agli agenti di fare i rilevamenti del caso e poter stabilire un’esatta dinamica dell’accaduto. Concluse le analisi, il tratto in cui si è verificato il sinistro è stato riaperto alla circolazione. Nel frattempo la bimba vittima dell’incidente è stata portata al Nottingham’s Queens Medical Centre. Secondo quanto riferito dai medici alle forze dell’ordine, la piccola si trova in condizioni critiche e sarebbe tutt’ora ricoverata in terapia intensiva.

