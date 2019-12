Parla un giovanissimo che ha assistito in prima persona alla morte di Gaia e Camilla. “Così hanno perso la vita, in pochi orribili secondi”.

Un testimone riferisce di come ha visto le povere Gaia e Camilla morire, ormai quasi dieci giorni fa in Corso Francia, a Roma. “Ricordo la scena come se fosse adesso. Sono volate per aria per poi franare rovinosamente sull’asfalto. Non riuscivo a crederci. Stava piovendo, subito ho chiamato i soccorsi”. Parole riferite da un conoscente di entrambe di soli 15 anni, uno in meno rispetto alle due ragazze investite dal 20enne Pietro Genovese e morte sul colpo. È ‘Il Messaggero’ a riportare questa versione. Il 15enne si trovava presso la fermata degli autobus, nei pressi di un sottopassaggio. Era in attesa di attraversare la strada ma il semaforo era rosso. Lì è successa la tragedia. “Stavo controllando la situazione per poter attraversare, quando ho notato Gaia e Camilla volare via, travolte da un’auto”.

Gaia e Camilla, le famiglie dispongono lo svolgimento di una perizia

La famiglia di Camilla Romagnoli ha fatto sapere, tramite il proprio avvocato, di avere dato il via libera allo svolgimento di una perizia da affidare ad un super esperto. Questo allo scopo di accertare in maniera chiara e dettagliata a quella che è la reale dinamica di quanto successo. Stessa cosa intenterà fare anche la famiglia Von Freymann, a cui apparteneva Gaia. Ma egual cosa farà anche chi difende Pietro Genovese. Il quale stava viaggiando al volante in compagnia di due amici. Lui ha riferito di avere visto solo all’ultimo Gaia e Camilla, e che una di loro è andata a sbattere contro il cofano. “Pioveva ed era buio, impossibile evitarle”.

