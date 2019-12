Meteo, sorpresa per la Befana 2020: arriva la neve

Previsioni meteo per inizio gennaio 2020: attesa la neve in città anche a Roma

L’inverno finora è stato piuttosto clemente. Un Natale mite – talmente caldo da finire nel libro dei record – e solo ora in procinto della fine dell’anno, l’inverno sta mostrando un po’ di muscoli con temperature che sfiorano lo zero in quasi tutta Italia. Finalmente si ha il sapore del freddo. La neve è scesa abbondante sugli Appennini centrali e sulle Alpi. Ma già per Capodanno 2020 le temperature si rialzeranno, ed entreremo nel nuovo anno vestiti un po’ più leggeri. Per la Befana però cambia tutto e nella calza a quanto pare troveremo neve e freddo in quantità.

Meteo Befana 2020: quando e dove nevicherà

Era la Befana del 1985 quando Roma si svegliò coperta di neve. Uno scenario bellissimo che potrebbe ripetersi 35 anni dopo. Infatti proprio per la Befana 2020 sono previste nevicate in pianura al Centro. Ma andiamo con ordine.

Gli ultimi giorni di dicembre 2019 saranno caratterizzati dal freddo intenso. Soprattutto il Centro-Nord se la dovrà vedere con temperature sottozero nei valori minimi e poco più alte quelle massime (4 gradi di massima a Torino e Perugia, 8 a Roma, 6 a Milano). Quest’aria fredda in arrivo dal Polo Nord e alimentata da venti di Tramontana e Bora si sposterà fra il 31 dicembre e il 1 gennaio. La notte di San Silvestro per quanto fredda, vedrà un leggero incremento termico. Questa risalita continuerà nei primi giorni del nuovo anno.

Gennaio 2020 inizierà sotto l’egida dell’Alta Pressione delle Azzorre il che significa tempo stabile e soleggiato e temperature leggermente più gradevoli. Rispetto alla media al Centro Nord ci sarà un positivo di un paio di gradi (a Roma la minima passerà da 1 grado di fine dicembre a 3 gradi, a Milano da – 2 a 0), e nei valori massimi avremo un incremento maggiore di circa 4/5 gradi in più: a Milano dai 6 gradi del 31 dicembre passeremo a 10, a Roma da 8 a 13 gradi); al Sud invece le temperature saranno più in linea con il periodo, non ci saranno variazioni sostanziali, per via delle perturbazioni provenienti dai Balcani.

Il nucleo di Alta Pressione presente sull’Italia tenderà però a spostarsi. Secondo gli ultimi aggiornamenti intorno al 5/6 gennaio 2020 l’Alta Pressione delle Azzorre si muoverà verso la Scandinavia, questo movimento innescherà la discesa di aria gelida dal Polo Nord verso l’Italia. Quest’aria fredda incontrando le acque tiepide del Mediterraneo provocherà la formazione di vortici depressionari, ovvero basse pressioni cariche di precipitazioni che avranno un carattere nevoso.

Queste precipitazioni interesseranno maggiormente il Centro Nord e i settori tirrenici. Le temperature crolleranno nuovamente portandosi intorno allo zero a Roma e sotto zero a Milano e Torino. Questo particolare quadro fa propendere per una Befana con la neve anche in pianura e in città come Roma.