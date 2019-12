Meteo Capodanno: che tempo farà? Arriva il Super Ciclone

Che tempo farà a Capodanno 2020 e la notte di San Silvestro? Le previsioni per il 31 dicembre e l’1 gennaio.

La festa di Capodanno 2020, messe da parte le festività natalizie e quelle di Santo Stefano, è il prossimo appuntamento imperdibile dell’anno. Ci sono molte aspettative per la notte di San Silvestro. Chi festeggia con gli amici a casa, chi ha prenotato in un ristorante, chi invece scenderà in piazza per assistere ai tanti concerti live di Capodanno. Un elemento fondamentale per capire sia il look che la quantità di strati da mettersi per non morire di freddo, è il meteo. Che tempo farà a Capodanno e a San Silvestro? Quali sono le previsioni per quest’anno?

Che tempo farà a Capodanno

Gli esperti di 3bMeteo hanno dichiarato che per Capodanno 2020 arriva un Super Ciclone. L’alta pressione la farà da padrone. Queste ondate di sole e di bel tempo quindi saranno protagoniste. Senza dubbio alcuno. Già in questi giorni abbiamo visto che le giornate sono state nettamente all’insegna del bel tempo e questa tendenza proseguirà in modo chiaro. L’arrivo di questo anticiclone poi porterà anche via questa ondata di aria fredda. Se oggi, domani e dopodomani potrebbe nevicare anche a bassa quota, proprio per via delle temperature molto rigide, le cose stanno per cambiare. Infatti le temperature pare che torneranno nelle medi stagionali. Farà quindi freddo ovvio siamo in inverno. Ma nulla di così preoccupante come invece è stato nei giorni scorsi. Sole ovunque quindi a Capodanno tranne forse sull’estremo Sud e in Sardegna. Non è detto, ma potrebbe esserci qualche pioggia sparsa e un po’ di nuvole, soprattutto nella giornata di mercoledì 1 gennaio, ma non è niente di considerevole. Al nord l’unico fenomeno di rilievo sono le gelate mattutine e le nebbie la sera. Fenomeni più che normali che non stupiscono nemmeno più.