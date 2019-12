Stella del balletto muore a 14 anni: trovato impiccato in casa

Jack Bunrs, 14enne stella del balletto di Glasgow, è stato trovato morto in casa. La polizia investiga sull’accaduto, ma ci sono pochi dubbi sul suicidio.

A soli 9 anni aveva strabiliato tutti con un’esibizione televisiva che ne mostrava appieno il talento, Jack Burns da quel momento aveva ricevuto il soprannome di “nuovo Billy Elliot” e cominciato una carriera precoce nel mondo della danza. Lo stesso anno, infatti, aveva vinto un posto per la prestigiosa Glasgow ballet School e quest’anno aveva anche ottenuto un ruolo nella famosissima serie ‘Outlanders‘. Il presente ed il futuro lavorativo di questo ragazzo sembravano già scritti e presto avrebbe calcato i più rinomati palcoscenici internazionali.

Qualcosa, però, non andava. Probabilmente Jack viveva il successo e la sua condizione di baby prodigio con disagio. Ad inizio mese i genitori lo hanno trovato impiccato in casa. Il successivo intervento dei soccorsi non è bastato a salvargli la vita. Ora sulla sua morte sta indagando Scotland Yard, ma gli investigatori non hanno elementi per presumere che non si sia trattato di suicidio.

Stella del balletto muore suicida a 14 anni: il cordoglio di amici, parenti ed estimatori

La triste notizia della morte di Jack si è diffusa rapidamente in tutta la Gran Bretagna. Nei giorni scorsi sono stati numerosi i messaggi di cordoglio scritti sui social dai suoi amici e da chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo o semplicemente vederlo ballare. Uno dei suoi più cari amici ha scritto su Facebook: “Jack era un ragazzo straordinario e non meritava tutte le cose che ha dovuto affrontare. Lui non ha mai voluto offendere nessuno, non c’era una goccia di malvagità in lui. Sono distrutto per aver perso qualcuno che contava così tanto per me e per molte altre persone”.

Anche la scuola di danza che ne aveva coltivato il talento ha voluto esprimere parole di cordoglio per il giovane fenomeno. Sulla pagina della Elite Accademy of Dance, infatti si legge: “E’ con il cuore in mille pezzi che scrivo questo post. L’amatissimo studente Jack Burns è morto tragicamente domenica 1 dicembre. Jack era d’ispirazione per chiunque qui all’Elite ed ha toccato il cuore di tutti coloro i quali hanno avuto il piacere di lavorare e ballare con lui dal 2012”.