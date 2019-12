Incidente Ponte Milvio: Pietro Genovese è stato arrestato

In arresto ai domiciliari Pietro Genovese, il 20enne che guidava l’auto che ha investito e ucciso Gaia e Camilla nei pressi di Ponte Milvio a Roma.

Svolta nelle indagini sul drammatico incidente costato la vita a Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann. Pietro Genovese, il 20enne che guidava l’auto che ha investito e ucciso le due ragazze nei pressi di Ponte Milvio, a Roma, è stato arrestato. L’ordinanza per omicidio stradale gli è stata appena notificata. Il ragazzo è stato posto ai domiciliari.

Pietro Genovese agli arresti domiciliari

Il drammatico incidente stradale si è verificato lo scorso 21 dicembre in Corso Francia, a Roma. Le due ragazze sono state travolte dalla Renault Koleos guidata da Pietro Genovese mentre attraversavano la strada, poco dopo la mezzanotte. Il 20enne, figlio di un noto regista, risultato positivo ai test di alcol e droga, è stato da subito indagato per omicidio stradale. Si era fermato per prestare soccorso ed era poi trasportato all’Umberto I in stato di choc.

Sul luogo in cui le due ragazze hanno trovato la morte, intanto, continuano ad arrivare fiori, biglietti e piccoli regali, in un’atmosfera di grande dolore e commozione. In tanti hanno voluto esprimere parole di vicinanza alle famiglie distrutte dalla perdita. I funerali di Gaia e Camilla sono stati fissati per domani alle ore 10.30, presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, in via Flaminia Vecchia a Roma.

