Diletta Leotta spiazza tutti: “Via da Instagram per 24 ore”

La notizia ha suscitato un certo clamore negli ambienti del gossip: Diletta Leotta abbandona il proprio profilo Instagram per 24 ore. Ecco cosa sta succedendo sul social network.

Diletta Leotta stupisce ancora. Stavolta lo fa tirando in ballo Instagram e sposando una singolare iniziativa insieme a un altro celebre personaggio della TV italiana come Alessandro Borghese. I due saranno infatti testimonial dell’iniziativa #JumanjiChallenge, una vera e propria sfida che servirà, almeno nelle intenzioni, a promuovere l’uscita del nuovo capitolo della popolarissima serie di film Jumanji. Vediamo meglio di cosa si tratta.

La curiosa scelta di Diletta Leotta

Per 24 ore a partire da domani, dunque, Diletta Leotta e Alessandro Borghese saranno chiamati ad abbandonare i rispettivi profili Instagram e a utilizzare l’uno quello dell’altro. In altre parole, Diletta Leotta posterà per 24 ore sull’account di Alessandro Borghese, mentre lo chef posterà su quello della presentatrice di DAZN.

Un’iniziativa senz’altro simpatica e interessante che, oltre a promuovere la prossima uscita del film Jumanji: The Next Level (in tutte le sale a partire dal 25 dicembre), consentirà a fan e curiosi di vedere le due star di Instagram, diciamo così, sotto un’altra veste. Le sorprese non mancheranno Stay tuned.

