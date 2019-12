Temperature Capodanno 2019: inverno in arrivo, dove farà freddo

Che tempo farà fino a Capodanno e ai primi di gennaio.

Abbiamo trascorso dei giorni piuttosto difficili, con pioggia, venti forti e un clima molto invernale a tutti gli effetti. A cominciare dal 22 dicembre, abbiamo iniziato a iniziare a tirare un sospiro di sollievo perché da qui fino al 29 avremo una pausa dal maltempo in cui rifiatare. Le temperature nei prossimi giorni dovrebbero scendere, ma il sole la farà da padrona. Vediamo allora cosa ci aspetta.

Ondata di freddo fino alle fine dell’anno

Quali sono le previsioni meteo da ora fino a Capodanno? Possiamo dire che il sole splenderà praticamente su tutta la penisola, ma a questo saranno accompagnate temperature piuttosto basse. Si comincia con il primo vero affondo invernale a tutti gli effetti, soprattutto sulle regioni adriatiche dal 23 e fino al 27 si sentirà cambiare il clima. La colonnina di mercurio scenderà e quindi bisogna iniziare a mettersi nell’ottica dell’arrivo del freddo vero. Dal 27 al 29 vedremo poi sempre più freddo e vento. Il tutto accompagnato anche da possibili nevicate sull’Appenino e sulle Alpi. Le condizioni meteo saranno complessivamente buone, salvo qualche annuvolamento al nord, ma che non porterà con sé fenomeni di rilievo.

Le previsioni Meteo di Capodanno e di gennaio

Questa ondata di freddo potrebbe essere un anticipo di quanto succederà a gennaio, ossia: gelo e temperature ben al di sotto della media. Del resto fino ad oggi abbiamo avuto pochissime giornate fredde e quindi non possiamo lamentarci dell’arrivo del generale inverno in modo “spavaldo”. Secondo diversi modelli meteo da lunedì 30 dicembre arriverà questo anticiclone che garantirà sole e stabilità praticamente in tutta Italia, ma che porterà con sé diverse piogge e temperature in discesa in modo vertiginoso. Soprattutto quindi per Capodanno e il nuovo anno occhio al freddo. Se avete in programma di festeggiare in piazza magari munitevi di maglie termiche, calzamaglia e giacche pesanti per evitare di battere i denti. A oggi sono solo supposizioni, ma se i modelli dovessero essere confermati c’è da stare attenti.