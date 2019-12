Come si festeggia Natale a Buckingham Palace: le tradizioni più curiose

La regina Elisabetta ha delle regole ferree per festeggiare Natale. Ecco quali sono.

All’idea di festeggiare il Natale con i parenti e dover stare a tavola, magari a rispondere alle classiche domande vi state sentendo male? Pensate che c’è chi sta peggio di voi. A Buckingham Palace infatti le tradizioni per celebrare il Natale sono tantissime. Devono essere rispettate alla lettera e non si può sbagliare o cercare di scappare prima dalle feste con una scusa.

Come funziona il Natale a Buckingham Palace?

Come prima cosa a dicembre arrivano tre abeti che vengono addobbati in modo super elegante e regale. Il loro posizionamento nella Marble Hall di Buckingham Palace significa che il Natale è iniziato e bisogna iniziare a seguire un rigido protocollo di festeggiamento. La Regina Elisabetta parte per Sandringham e il pomeriggio del 24 iniziano ad arrivare tutti gli ospiti, i valletti e i maggiordomi. I primi ad entrare devono essere i più giovani proseguendo fino a William e Kate e, per ultimi Carlo e Camilla. Grandi assenti Harry e Maghan che quest’anno festeggeranno il Natale dalla madre di lei. La sera della Vigilia di Natale poi sia prono i regali nella White Drawing Room e devono essere rigorosamente impacchettati bene con un’etichetta che riporti il nome del destinatario. La tradizione vuole che i regali siano semplici, poco costosi e soprattutto molto divertenti. Non dimentichiamo la cuffia per la doccia regalata alla regina da Harry o la povera Diana che ricevette un porta carta igienica.

Il cenone di Natale dalla Regina Elisabetta

Dopo l’apertura dei regali, alle 19.30 precise si fa un aperitivo e intorno alle 20 inizia il Cenone di Natale in cui gli uomini devono indossare rigorosamente uno smoking e le donne un abito lungo e una tiara. Il menù è francese e ci sono solo i piatti preferiti dalla Regina. Alle 22 la cena deve terminare, ma si prosegue facendo una festa a cui partecipa anche la Regina e nessuno può andare a dormire prima di lei.

Il discorso della Regina perché è così importante?

La mattina di Natale alle 11 tutti i parenti e la Regina vanno in chiesa e, subito dopo la funzione i reali chiacchiereranno con i tanti presenti. Questa è un’occasione unica perché è l’unica volta in cui si possono vedere i reali tutti insieme. Alle 12.30 c’è il pranzo, servito rigorosamente con posate d’argento e con i bambini in un’altra stanza insieme alle bambinaie. Occhio perché c’è anche una precisa divisione dei posti: le coppie vengono “scoppiate” perché tutti devono parlare con tutti. Subito dopo, alle 15 precise, la Famiglia Reale si posiziona davanti alla tv, ma non per guardare i cartoni animati. In quell’ora va in onda infatti il discorso della Regina (registrato una settimana prima) che è attesissimo soprattutto da Carlo perché si dice che proprio in un discorso natalizio la Queen Elizabeth dichiarerà di lasciare il Trono al figlio.