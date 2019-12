Ylenia Carrisi, nuova rivelazione del fratello Yari sulla sua scomparsa. A pochi giorni dalla morte della nonna Jolanda, il figlio di Al Bano e Romina parla ancora della sorella.





A pochi giorni dalla scomparsa della sua adorata nonna Jolanda, Yari Carrisi ha rilasciato alcune dichiarazioni che rivelano altri particolari sulla scomparsa della sorella Ylenia.

Ylenia Carrisi: il fratello Yari parla ancora della sua scomparsa

E’ stato durante una intervista al settimanale Oggi che Yari Carrisi ha parlato del lutto per la morte nei giorni scorsi della nonna Jolanda e di tutto il dolore provato da suo padre, Al Bano.

E’ un momento molto delicato questo per la famiglia, poiché la donna costituiva una colonna per tutti e ognuno di loro le voleva un gran bene e nutriva una grande stima nei suoi confronti. Yari ha raccontato come la nonna badava a loro quando i genitori, Al Bano e Romina, si trovano in concerto o lontani a causa del loro lavoro. Il figlio del cantante di Cellino inoltre ha ricordato quanta sofferenza provò Jolanda quando si diffuse la notizia della scomparsa della sorella Ylenia. “Si vedeva che aveva il cuore spezzato”, ha ammesso Yari ricordando quei momenti così dolorosi.

Il figlio di Al Bano e Romina ha inoltre parlato del padre, della tristezza nella quale è avvolto in questo momento così delicato della sua vita. Proprio il cantante aveva ammesso nei giorni scorsi di provare un dolore immenso per aver perduto la donna più importante della propria vita. Colei che ha saputo trasmettergli tutto l’amore e i valori che hanno da sempre guidato la sua vita.