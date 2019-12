Scossa di Terremoto di magnitudo 6 colpisce l’Argentina

Un terremoto di magnitudo 6.0 si è verificato nel nord dell’Argentina, ha annunciato l’Istituto di studi geologici degli Stati Uniti (USGS).

Un terremoto di magnitudo 6,0 è stato registrato martedì 24 dicembre nella provincia argentina di Santiago del Estero, ha dichiarato l’Istituto di studi geologici degli Stati Uniti (USGS).

L’epicentro del terremoto si trovava a 126 km a nord-est della capitale della provincia, Santiago del Estero, che conta 355.000 abitanti, secondo la USGS.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Terremoto in Argentina oggi: cosa sta accadendo

L’ipocentro del terremoto era profondo 560,6 km, ha affermato ancora l’istituto americano. Per questo, potrebbe non avere avuto gravi ripercussioni nonostante la violenza sismica. Al momento non sono disponibili informazioni su possibili vittime o danni. All’inizio di dicembre, un terremoto di magnitudo 6,0 si è verificato in Cile, un altro paese del Sud America.

Sempre il Cile ha avuto spesso a che fare con eventi sismici di rilievo, come i tremori di magnitudo 6,8 e 6,1 che sono stati registrati alla fine di settembre. Quasi un mese fa, la grave scossa di terremoto in Albania. Anche in Italia, gli eventi sismici – sebbene moderati – sono all’ordine del giorno. Scosse sono state registrate dai sismografi anche questa mattina.