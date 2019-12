Terremoto Emilia Romagna | doppia scossa stamattina presto | FOTO

Un terremoto in Emilia Romagna ha contraddistinto per due volte la mattinata del 24 dicembre, con la popolazione dell’area interessata che ha sentito tutto.

La terra ha tremato questa mattina presto in alcune zone comprese fra Toscana ed Emilia-Romagna. I sismografi dell’Istitutno Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno infatti rilevato due sismi di lieve entità rispettivamente alle 06:15 ed alle 06:59. Il primo movimento tellurico ha interessato la provincia di Forlì-Cesena e ha avuto una magnitudo pari a 2. Molto lieve quindi, anche se alcuni abitanti dell’area interessata sono riusciti a distinguere la scossa, specialmente ai piani alti. Un pò più forte di intensità – magnitudo 2.1 – il terremoto che invece si è verificato all’incirca tre quarti d’ora più tardi. Qui l’area colpita è stata verso il confine con la vicina Toscana e ha interessato in particolare le località di Tredozio, Marradi e Portico e San Benedetto.

Lieve #Terremoto M2.1 epicentro 5 km W Tredozio (FC) alle 06:59:56 (05:59:56 UTC) https://t.co/nGBPI5taGk — Ultimi Terremoti (@UltimiTerremoti) December 24, 2019

Terremoto Emilia Romagna, due scosse in poche ore la mattina della vigilia

Il terremoto in Emilia Romagna è però solo l’ultimo di una serie di fenomeni avvenuti in tutta Italia in questi giorni. In particolare ci sono stati altri eventi in serie in Campagnia. Già la settimana scorsa in provincia di Benevento aveva avuto luogo un sisma, che aveva interessato anche le zone di confine degli attigui territori del Napoletano e soprattutto dell’Avellinese. Non si segnalano danni a cose o persone ad ogni modo. Né nei sismi in Campania né in quelli del 24 dicembre in Romagna.

