Milan, “sorpresa” Ibrahimovic sotto l’albero? Ecco la verità

Nelle ultime ore hanno preso sempre più consistenza i segnali del potenziale ritorno al Milan del “giocoliere” svedese Zlatan Ibrahimovic.

A Casa Milan è a quanto pare tornato l’ottimismo, secondo quanto trapela dall’area sportiva del club. Zlatan Ibrahimovic, da tempo oggetto di corteggiamento, sarebbe pronto ad accettare l’offerta del team rossonero. Il 38enne giocoliere svedese ha disputato l’ultima partita il 25 ottobre nel derby di L.A. dei quarti di finale Mls perso dai suoi Galaxy contro il Los Angeles F.C. Ma nel suo caso un “dettaglio” del genere importa poco o nulla. Al Milan serve decisamente una scossa, e Zlatan è il tipo adatto alla bisogna.

Ibrahimovic sempre più vicino al club rossonero

L’allenatore Stefano Pioli ieri ha dato il suo parere sincero circa la “carta” Ibrahimovic: “Alza la competitività, aumenterebbe voglia e determinazione che servono a innalzare il livello degli allenamenti e arrivare alle partite in modo migliore – ha detto riferendosi al campione scandinavo -. Una prestazione del genere deriva anche da una cattiva settimana e di questo le responsabilità sono mie”.

Secondo le stesse fonti la proprietà del Milan, l’ad Ivan Gazidis e l’area sportiva, in particolar modo Zvonimir Boban, sono “coesi” nel perseguire la giusta strategia volta a rafforzare la rosa di atleti a disposizione del tecnico Stefano Pioli: di qui il tentativo di raggiungere un’intesa con il Barcellona per il 19enne Jean-Clair Todibo. L’accordo col Barça sarebbe già in porto, ora manca solo l’intesa col giocatore, ma c’è chi è pronto a scommettere che non tarderà ad arrivare.

