A Roma due ragazze investite e morte sul colpo a soli 16 anni nel corso della movida. Stavano attraversando la strada, in pochi secondi la tragedia.

Una tragedia ha avuto luogo nella notte con due ragazze investite ed uccise a Roma. Il fatto è avvenuto a breve distanza da Ponte Milvio, in una zona solitamente molto frequentata di notte dalla cosiddetta movida durante ogni fine settimana. Le vittime erano minorenni ed avevano entrambe 16 anni. Poco dopo la mezzanotte, nei primissimi minuti di domenica 22 dicembre, un’auto guidata da un uomo ha tranciato le due giovanissime, lungo un tratto di Corso Francia. Al volante c’era un altro giovanissimo, un 20enne subito sottoposto al test per la rilevazione di alcolici e droga. L’esito sarebbe stato negativo ed il ragazzo si è anche fermato per prestare soccorso. Le ragazze investite stavano attraversando la strada quando sono state centrate in pieno dalla macchina – una Renalut Koleos – che arrivava in quella che è una strada a scorrimento veloce. Subito sono intervenuti il personale medico del 118 ed alcuni agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Ragazze investite, le due 16enni morte sul colpo

Le forze dell’ordine hanno svolto i rilievi del caso, constatando come l’asfalto fosse scivoloso per via della pioggia. Le giovanissime stavano cercando di raggiungere alcuni amici dall’altro lato della strada. Con quasi relativa certezza entrambe sono morte sul colpo. Disperati gli amici che erano con loro e che hanno assistito dal vivo alla drammatica scena.

