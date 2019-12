Juve Lazio | Lapo Elkann contro la squadra | “Vergogna” FOTO

Dopo la finale di Supercoppa Italiana Juve Lazio Lapo Elkann esterna tutta la propria rabbia su Twitter e non risparmia parole forti alla squadra bianconera.

La sconfitta in Juve Lazio nella finale di Supercoppa Italiana brucia in casa bianconera. E Lapo Elkann, tifoso eccellente della compagine campione d’Italia, non è riuscito a contenere tutta la propria delusione per un perentorio 3-1 che ha fatto finire il trofeo sull’aereo dei biancocelesti. Il nipote di Gianni Agnelli ha scritto poche ma significativissime parole di aspra critica contro la Juventus. Cinque parole nel suo tweet che la dicono lunga su quello che è l’umore in seno alla squadra di Maurizio Sarri dopo questo ko. “Juve VERGOGNATI. COMPLIMENTI alla Lazio”, twitta il 42enne Lapo Elkann. Cristiano Ronaldo e compagni non sono mai parsi in grado di far pendere l’ago della bilancia in loro favore. Di contro Ciro Immobile e soci hanno saputo farsi valere sin dai primissimi minuti della partita.

Juve Lazio Lapo Elkann, il nipote dell’Avvocato guida l’esercito di tifosi scontenti

Tra l’altro questa pesante battuta d’arresto fa seguito a quella già avvenuta in campionato. Lo scorso 7 dicembre a Roma era finita con lo stesso risultato di 3-1. E comunque Lapo non è solo in questa sua crociata contro la Juventus. La contestazione corre veloce sui social e sono tantissimi i sostenitori di fede bianconera che non stanno risparmiando critiche feroci a Maurizio Sarri ed ai suoi giocatori. Non tanto per la sconfitta, che ci può stare, quanto in particolare per l’atteggiamento di indolenza dimostrato.

