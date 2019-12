Juventus Lazio, Matuidi era da rosso: clamoroso errore dell’arbitro.

Episodio che sta facendo e farà molto discutere durante la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio. Alla fine del primo tempo il risultato è 1-1 ma quando ancora eravamo sullo 0-0 Luis alberto ha subito al limite dell’area un fallaccio da parte di Matuidi che è entrato col piede a martello direttamente sulla tibia del giocatore spagnolo della Lazio. L’arbitro commette a questo punto una serie di errori. Prima di tutto non fischia fallo anche se avvenuto comunque con la palla ancora in gioco tenendo per buono il tiro fuori di Luis Alberto. Poi ammonisce Matuidi evidenziando così di aver visto il fallo. A questo punto sarebbe dovuto intervenire il VAR invitando l’arbitro a vedere l’immagine e valutare l’opzione del rosso diretto a Matuidi. A nulla sono valse le vibranti polemiche di Simone Inzaghi che continuava ad urlare all’arbitro di andare a vedere le immagini al VAR.

Quiz: #Matuidi è stato espulso? 1) Si

2) No

3) Arrestato per tentato omicidio pic.twitter.com/smddQPOARf — Arturo Minervini (@ArturoMinervini) 22 dicembre 2019

Dopo quell’episodio la Lazio ha trovato il gol proprio con Luis Alberto e Dybala ha pareggiato sul finire di tempo.

Juventus Lazio, Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.Inzaghi

JUVENTUS (4-3-1-2) probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo. All.Sarri