Juve Lazio 1 a 3 | Supercoppa Italiana ai biancocelesti | tabellino

Nella finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita c’è una dura sconfitta per Cristiano Ronaldo e compagni: Juve Lazio termina col successo dei romani.

Fischio finale di Juve Lazio di Supercoppa Italiana con tante emozioni ed il successo per gli uomini allenati da Simone Inzaghi. La compagine della Capitale si impone infatti per 3-1 a Riad, in Arabia Saudita. Ed Immobile e compagni sono stati praticamente perfetti, con il vantaggio arrivato presto con Luis Alberto (17′), abilissimo a trafiggere Szczesny con un tiro preciso. Il gioco dei bianconeri di contro non ha mai convinto.

Juve Lazio Supercoppa, i gol

La banda di Sarri è apparsa stranamente nervosa ed imprecisa ed il gol del momentaneo pari arriva al 45′ con Dybala che segna su un tap-in dopo la respinta difettosa di Strakosha su tiro di Cristiano Ronaldo. Nel secondo tempo chiudono i conti Lulic e Cataldi, con il 25enne mediano a bersaglio a sua volta in pieno recupero. La Lazio alza al cielo così la sua quinta Supercoppa Italiana della storia, la seconda negli ultimi tre anni, e sempre contro la Juventus.

Il tabellino del match

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (55′ st Cuadrado), Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi (76′ Douglas Costa); Dybala, Higuain (66′ Ramsey), Cristiano Ronaldo.

A disp.Buffon, Pinsoglio, de Ligt, Danilo, Rugani, Emre Can, Rabiot, Pjaca, Bernardeschi.

All. Sarri.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (64′ Cataldi), Luis Alberto (67′ Parolo), Lulic; Correa, Immobile (81′ Caicedo).

A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Marusic, Berisha, Anderson, Jony, Adekanye.

All. S. Inzaghi.

MARCATORI: 17′ Luis Alberto (L), 45′ Dybala (J), 73′ Lulic (L), 94′ Cataldi (L)

AMMONITI: Matuidi, Bentancur x2 (J); Lucas Leiva, Luis Alberto, Cataldi (L).

ESPULSI: Bentancur

ARBITRO: Calvarese (sez. Teramo)