La regina della domenica televisiva Mara Venier, in un momento stupendo della sua vita lavorativa e privata, ha confessato qualche tempo fa e ribadito di recente il dramma personale vissuto nel momento in cui è venuta a mancare sua mamma Elsa.

La donna prima ha avuto una malattia molto dolorosa e poi se ne è andata. Questa perdita ha provocato un vero e proprio crollo in Mara che ha pensato anche di farla finita per andarsene insieme a lei.

Mara Venier e quel dolore insuperabile

Ecco le sue toccanti parole pubblicate dal settimanale Nuovo: “Mamma se n’è andata a 90 anni, ma quando si tratta di un genitore l’età non conta. Ho pensato che anche la mia vita fosse finita, volevo andare dov’era andata lei. Mia madre era il vero capofamiglia e, quando ci voleva, mi mollava pure qualche schiaffone. Credo di essere stata una figlia fantastica per lei: è stata sempre il centro della mia sfera affettiva. Tutto quello che io ho fatto di buono lo dedico alla mia mamma e perciò glielo dedico”.

Le confessioni sul suo passato

Al settimanale Nuovo la Venier confessa: “A un certo punto in tv mi davano della vecchia, ma adesso le cose sono cambiate e decido tutto io. Fu Maria De Filippi a ridarmi fiducia proponendomi di partecipare alla trasmissione Tu si que vales e di questo le sarò sempre grata”. Nella sua autobiografia “Amori della zia” poi rivela qualcosa sul suo passato: “Ero cattolica fervente, a 7 anni vinsi un concorso di catechismo e volevo farmi suora”. Poi l’incontro col primo amore, Francesco Ferracini: “Fu il primo con cui feci l’amore senza sapere niente di sesso. Mi abbracciò e dopo mi ritrovai con la pancia”. La Venier poi non nasconde che dopo tante vicissitudini amorose la gioia dell’amore vero è arrivato proprio in tarda età con il marito Nicola Carraro.